Arrêté pour excès de vitesse avec de la drogue à bord de son véhicule

Vers 22h45 le 7 février dernier, les policiers de la Sûreté du Québec, poste de la MRC des Laurentides, ont intercepté un véhicule pour un excès de vitesse sur la Route 117, près de la rue Lajeunesse à Sainte-Agathes-des-Monts.

Lorsque les policiers interpellent le conducteur, ce dernier refuse au départ de s’identifier et par la suite, donne une fausse identité.

Sur place, les policiers ont également découvert des stupéfiants et ils ont saisi près 1 kilo de cannabis, 50 ml de GHB ainsi qu’une petite quantité de cannabis transformé.

Le suspect a été arrêté puis conduit au poste de la SQ. Sur place, après plusieurs démarches, les policiers ont été en mesure d’identifier positivement la personne.

L’homme de 30 ans de Sainte-Sophie a été conduit au centre de détention, car il était recherché en vertu d’un mandat d’arrestation.

En plus de recevoir des constats d’infractions totalisant 685$ et l’ajout de 2 points d’inaptitude à son dossier de conduite pour son excès de vitesse ainsi que pour avoir conduit un véhicule alors qu’il fait l’objet d’une sanction, il pourrait faire face à des accusations d’entrave, supposition de personne, conduite durant une interdiction et possession de stupéfiants dans le but d’en faire le trafic.