12 organismes et associations supportés financièrement par la Ville de Lorraine

Chaque année, la Ville de Lorraine appuie plusieurs organismes reconnus qui demandent une subvention pour la réalisation d’un nouveau projet ou la poursuite de leurs activités.

Un montant de 4 550 $ a donc été distribué parmi 12 organismes et associations.

Voici les récipiendaires et leurs projets :

• 49e Groupe Scout Lorraine-Rosemère : Poursuite de leurs activités;

• Association de baseball mineur BLRT : Journée portes ouvertes - Démonstration et initiation au baseball;

• Association de hockey mineur Lorraine-Rosemère : Fête de début de saison et collecte d’équipement pour les familles démunies;

• Club de patinage de vitesse Rosemère/Rive-Nord : Achat d’équipement (patins);

• Club de soccer Lorraine-Rosemère : Finale de l’Euro 2020, au Centre culturel;

• Club Jeunesse Les Alérions de Lorraine : Poursuite de leurs activités;

• Club Lorr« Aînés » : Publication du journal des activités;

• Coop d’entraide et de solidarité des Mille-Îles : Conférence pour les proches aidants;

• Guides du Canada : Poursuite de leurs activités;

• Les Matins Mères et Monde : Spectacle-bénéfice;

• Patinage des Mille-Îles : Revue sur glace 2020;

• Prématernelle Le Jardin de Lorraine : 2e édition de leur kermesse.

« Les organismes communautaires qui desservent Lorraine rejoignent tant les enfants que les aînés. Ils nous font bouger, nous divertissent, brisent l’isolement, en plus de nous permettre de tisser des liens avec des gens qui vivent la même chose que nous ou qui partagent notre passion. Rappelons aussi que ces travailleurs bénévoles donnent temps et énergie avec une immense générosité. Parce qu’ils représentent un apport inestimable au sein de notre communauté et fournissent des services essentiels, je tiens à les remercier au nom de tous les citoyens », a souligné le maire de Lorraine, Jean Comtois.