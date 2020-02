Des ateliers ludiques pour encourager la persévérance scolaire des nouveaux arrivants

Ils sont plus de 200 jeunes en classes d’accueil à se prêter au jeu de la création et de l’improvisation dans le cadre du programme Le plaisir de la culture en français, orchestré par la Rencontre Théâtre Ados.

Implantés dans les écoles secondaires Saint-Maxime, Mont-de-La Salle et Leblanc, les ateliers d’expression artistique animés par des artistes médiateurs spécialisés en francisation s’illustrent à la fois comme complément ludique au programme régulier donné en classe, mais aussi comme outils privilégiés favorisant la persévérance scolaire des jeunes, la mise en valeur de leur potentiel créateur et, ultimement, du mieux vivre ensemble.

Depuis septembre, c’est 170 ateliers qui ont été offerts grâce à la mobilisation d’artistes, tels que l’illustratrice Cara Carmina, et de partenaires engagés dans la réussite des jeunes immigrants nouvellement arrivés au Québec, soit Desjardins, le ministère de la Culture et des Communications du Québec ainsi que la Commission scolaire de Laval.

« La persévérance, je la vois dans le fait que les jeunes en accueil veulent apprendre les mots d'une autre culture que la leur. Les ateliers qui ont le plus de succès, pour moi, ce sont ceux où ils utilisent la langue québécoise : ça les fait rire, ils associent ça à un monde concret, celui qu'ils entendent tous les jours, dans la rue, dans les lieux publics... Ça ne leur est jamais enseigné dans les grammaires, mais c'est l'environnement dans lequel ils vivent. Ça les aide à continuer, à avancer dans une nouvelle culture où ils doivent se construire des référents. Tout ça est essentiel à l’intégration », souligne Frédérick Moreau, chef médiateur de la RTA, animateur et superviseur des ateliers.

En constante ébullition créative, les artistes médiateurs culturels de la RTA, en collaboration étroite avec les enseignants des classes d’accueil, usent d’une panoplie de moyens pour stimuler l’intérêt des jeunes à apprendre la langue française en dehors des manuels scolaires, et surtout, à l’employer au quotidien dans toutes leurs interactions.

Un défi de taille quand on sait qu’une classe d’accueil peut couvrir une quinzaine de diasporas culturelles, et que les jeunes, âgés de 12 à 18 ans, s’y côtoient avec un certain état d’isolement, sur fond de bouleversement adolescent…

Festifs, joyeux et librement encadrés par les normes du jeu, les ateliers d’expression artistique, répondant aux visées pédagogiques de la CSDL en matière de politique culturelle, agissent comme catalyseurs et renforcent l’esprit d’équipe, le sentiment d’altérité et permettent de nouvelles formes d’apprentissage spontanées, dynamiques et porteuses d’histoires personnelles liées au parcours migratoire.

De l’écriture au dessin, en passant par le jeu improvisé et la mise en scène de courtes formes, les ateliers accrochent littéralement les jeunes à l’école.

Impacts concrets

Le plaisir de la culture en français

1. L’enrichissement des outils de francisation dans les classes d’accueil (expression orale, niveaux de langage, etc.);

2. La socialisation à la culture scolaire et québécoise (familiarisation avec les activités des élèves au régulier ; s’habituer aux accents, expressions et références culturelles québécoises);

3. L’intégration du savoir-être (exprimer des émotions, développer l’empathie ; compétences de collaboration et de leadership) et ;

4. L’épanouissement de l’élève par le développement de la créativité, de la confiance et du plaisir (développement de l’imagination, d’un sentiment d’appartenance et de la confiance en soi).

Source : Enquête sur la réception, l'impact et les bonnes pratiques des ateliers Plaisir du français donné par les médiateurs de la Rencontre Théâtre Ados dans les classes d'accueil en francisation de l'école secondaire Saint-Maxime à Laval, effectuée par Le Collaboratoire - recherche intégrée en sciences sociales, dont le dévoilement public aura lieu dans la semaine du 16 mars.