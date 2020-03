Un cas probable d'infection au coronavirus dans les Laurentides

La Direction de santé publique des Laurentides confirme qu’un cas probable d’infection au coronavirus (COVID-19) a été détecté dans la région de Mont-Laurier. Comme prévu au Québec, un résultat d’analyse est à venir du Laboratoire national de microbiologie (LNM) du Canada à Winnipeg pour confirmer un résultat positif, provenant du Laboratoire de santé publique du Québec (LSPQ).

La personne identifiée est de retour d’un voyage en Inde et a été prise en charge rapidement par l’équipe de soins de l’Hôpital de Mont-Laurier. La collecte d’information quant à ses déplacements est toujours en cours.

À partir du moment où cette personne a été considérée comme un cas probable de COVID-19, les mesures de prévention et de contrôle ont été mises en place. Le transfert vers l’Hôpital général juif de Montréal, a notamment été organisé et la personne y est présentement hospitalisée. Cet hôpital est l’un des quatre centres désignés pour recevoir les cas de COVID-19 nécessitant une hospitalisation.

Un protocole de triage concernant le COVID-19 et un protocole de prise en charge de patients susceptibles de présenter une maladie respiratoire sévère sont en place dans les hôpitaux des Laurentides. Ainsi, le CISSS des Laurentides assure tout mettre en œuvre pour protéger la population et aussi soutenir son personnel qui s’efforce de donner quotidiennement des soins de qualité et sécuritaire.

Pour l’instant, il s’agit d’un cas isolé et seules les mesures suivantes doivent s’appliquer :

• Mettre en pratique des mesures d’hygiène respiratoires de base qui consistent à se couvrir la bouche et le nez avec le pli du coude pendant la toux et les éternuements ou avec un mouchoir et de jeter rapidement ce dernier à la poubelle ;

• Se laver fréquemment les mains au moyen de savon et d’eau ou d’un désinfectant à base d’alcool demeure une mesure importante à privilégier pour se prémunir contre la plupart des infections, dont la grippe et la gastro-entérite, qui sont les infections qui sévissent en cette saison hivernale au sein de la population québécoise.

Pour rappel, les personnes qui éprouvent des préoccupations, des inquiétudes ou qui veulent en savoir davantage par rapport au COVID-19 peuvent toujours communiquer avec Info-Santé en composant le 811 disponible 24 h sur 24, 7 jours sur 7.