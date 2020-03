La crise du coronavirus vous fait-elle peur?

Il s'avère impossible de passer à côté de la question: Le crise du coronavirus vous fait-elle peur? Nous vous la posons comme sondage hebdomadaire pour connaître votre état d'esprit devant cette crise dont on ne connaît pas la date de sortie.

Des tonnes d'informations circulent de part et d'autres, tant dans les médias traditionnels que les multiples plateformes du Web alors que la planète fait face à un événement qui n'a pas vraiment de précédent en la matière, bien que le virus du SARS s'en approche un peu.

N'hésitez pas non plus à vous faire part de vos commentaires et de vos réflexions.

Répondez à la question:

Le crise du coronavirus vous fait-elle peur?