Fermeture des écoles: le service Alloprof disponible gratuitement pour les élèves

Alors que des mesures exceptionnelles sont prises pour freiner la propagation du COVID-19, dont la fermeture d’écoles primaires et secondaires, Alloprof rappelle que tous ses services sont offerts gratuitement à distance et restent ouverts afin de soutenir la poursuite des apprentissages et la réussite scolaire.

Même si le premier ministre québécois François Legault a rappelé qu'il n'était pas nécessaire pour les élèves de rattraper les cours et qu'aucun mécanisme n'était prévu pour cela, le service AlloProf reste disponible pour ceux qui souhaiteraient s'exercer pendant les deux semaines de fermetures des établissements.

Du lundi au jeudi de 17 h à 20 h, les élèves et leurs parents peuvent continuer à contacter les enseignants pour poser leurs questions par téléphone, textos et sur le Web dans le service de Cyberprofs.

Le site Alloprof demeure une ressource gratuite accessible en tout temps, avec plus de 5000 contenus pour réviser et pratiquer les notions à l’aide de fiches pédagogiques, d’exercices interactifs, de CyberRévisions, de vidéos notionnelles et de répertoires de révisions. Les élèves du primaire peuvent continuer à profiter des jeux et des applications ludo-éducative.

Mise à jour régulière

Afin de garantir la santé et la sécurité de ses employés et pour que ses services demeurent pleinement opérationnels, Alloprof a apporté des modifications exceptionnelles à son infrastructure de télécommunication et à ses politiques de travail. L'organisme reste également à l'affût de la fluctuation des besoins des élèves et de leurs parents afin de s'assurer de toujours bien répondre à la demande.

L’organisme invite les parents à communiquer avec les enseignants d’Alloprof au besoin et à s’inscrire à l’infolettre d’Alloprof Parents pour recevoir des mises à jour régulières