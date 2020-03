Québec déclare l'état d'urgence sanitaire

C’est en employant un ton rassurant, mais tout de même directif, que le premier ministre du Québec, M. François Legault, s’est adressé à la presse, ce samedi 14 mars.

Accompagné de la ministre de la Santé et des Services sociaux, Danielle McCann, du directeur national de la santé publique, le docteur Horacio Arruda et de la ministre responsable des Aînés et des Proches aidants, Mme Marguerite Blais, le premier ministre du Québec a déclaré l’état d’urgence sanitaire.

Par cette action, le gouvernement se donne de nouveaux pouvoirs pour lutter contre la pandémie de coronavirus. En effet, à compter de maintenant, il peut:

Interdire l’accès, forcer l’évacuation à tout ou une partie du territoire;

Interdire certaines activités à toutes personnes présentant des symptômes;

Procéder à des achats jugés nécessaires, sans aller en appel d’offres;

Demander aux infirmiers et infirmières retraités de reprendre du service;

Permettre la téléconsultation entre médecins et patients;

Ordonner d’autres fermetures d’établissements;

Confinement des personnes âgées

Le premier ministre François Legault a également annoncé de nouvelles mesures touchant cette fois, les personnes âgées.

« J’annonce que toutes les visites dans les CHSLD et les hôpitaux sont interdites », a déclaré le premier ministre. Il a également demandé à toutes les personnes âgées de 70 ans plus, d’éviter de sortir.

« Il faut, comme société, tout faire pour protéger les personnes les plus vulnérables », a-t-il ajouté. Il fait d’ailleurs appel à la collaboration et à la solidarité. « J’invite la population à contacter les personnes âgées et à offrir leur aide pour éviter qu’ils sortent. »

« Je suis convaincu qu’ensemble nous allons nous en sortir », a conclut le premier ministre du Québec.

La situation actuelle au Québec

21 cas infectés;

853 personnes investiguées;

1399 personnes ont été testées et déclarées négatives

Vous croyez avoir des symptômes de la COVID-19: