Sainte-Thérèse dévoile à son tour ses mesures préventives

La Ville de Sainte-Thérèse met en place des mesures préventives destinées aux Thérésiennes, aux Thérésiens et aux employés municipaux concernant la propagation de la COVID-19. Elle demeure également en mode veille active concernant l’état de situation qui évolue rapidement.

« Il va sans dire que la sécurité de toutes les personnes susceptibles de visiter les établissements municipaux demeure notre priorité! C’est pourquoi nous annonçons des mesures préventives et nous demandons à tous de respecter les consignes émises en cette période exceptionnelle », a déclaré la mairesse de Sainte-Thérèse, Sylvie Surprenant.

Ainsi, depuis hier, la bibliothèque, la Maison du citoyen et la Maison Lachaîne seront fermées au public. Les activités, spectacles, conférences, pratiques ou formations qui devaient s’y dérouler sont suspendus jusqu’à nouvel ordre.

L’hôtel de ville demeure ouvert, mais les activités et les cours qui s’y déroulent sont annulés. La Ville invite les citoyens à y limiter leur visite et à utiliser les services en ligne disponibles : paiement de taxes, paiement de constats d’infraction, application mobile Voilà!, livres et magazines électroniques, etc.

Autres mesures mises en place

La désinfection et l’entretien ménager des espaces publics seront augmentés.

Une quarantaine de 14 jours sera obligatoire pour les employés qui voyagent.

Des rappels visuels concernant les mesures d’hygiène à adopter seront affichés.

« La Ville de Sainte-Thérèse a établi un plan d’intervention planifiant le maintien des opérations et des services municipaux essentiels en fonction de la potentielle évolution de la situation. Nous demeurons à l’affût des consignes émises par les autorités compétentes, et localement, nous suivons le dossier avec le Centre intégré de santé et de services sociaux des Laurentides. Nous sommes prêts à intervenir et nous tiendrons la population informée de l’évolution de la situation », a conclu la mairesse.

Les citoyens sont invités à consulter régulièrement le site Web de la Ville au www.sainte-therese.ca, à suivre sa page Facebook et à s’inscrire à l’infolettre municipale.

Liens utiles

https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/

https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/maladies/2019-nouveau-

coronavirus.html

Les personnes qui ont un doute sur leur état de santé peuvent contacter en premier lieu Info-Santé 811. Si la COVID‐19 vous inquiète, vous pouvez contacter, sans frais, le 1 877 644-4545.