Coronavirus : Sainte-Anne-des-Plaines et Lorraine dévoilent leurs mesures

En lien avec l’évolution du Covid-19 et suite au décret du gouvernement du Québec, les Villes de Sainte-Anne-des-Plaines et Lorraine ont informé la population relativement à certaines mesures de prévention qu’elles mettent en place sur leur territoire respectif.

À Saint-Anne-des-Plaines

Face à un contexte de pandémie à évolution rapide, la Ville souhaite aplanir la courbe d’infection en appliquant sur son territoire des mesures favorisant la distance sociale et la protection des citoyens et du personnel. Suivant cette logique, les décisions suivantes s’appliqueront dès maintenant, et ce jusqu’au 11 avril, suivant les recommandations gouvernementales :

Rassemblements citoyens et activités sociales

Toutes les activités de loisirs de la Ville sont annulées, de manière préventive, et ce, jusqu’à la date du 11 avril. Les décisions relatives aux activités et aux rassemblements ultérieurs seront prises en fonction des développements des prochains jours et des prochaines semaines.

La Ville invite, encore une fois de manière préventive, toutes les associations ou organisations publiques ou communautaires à annuler ou reporter toutes réunions ou tous rassemblements non essentiels.

Le Salon d’Exposition d’Arts visuels, prévu le 28 mars prochain, est donc conséquemment annulé et sera possiblement reporté à une date ultérieure, sous toutes réserves des développements futurs.

Toutes les activités sportives à l’aréna sont annulées, et conséquemment, l’aréna, tout comme la bibliothèque municipale et le Centre Jean-Guy-Cardinal sont fermés jusqu’à nouvel ordre.

Établissements municipaux

L’Hôtel de Ville, le garage municipal, le service des loisirs, la caserne incendie et l’écocentre demeurent, pour l’instant, ouverts aux citoyens, sur les heures usuelles. Tous les services étant habituellement dispensés dans ces établissements sont maintenus. Nous invitons cependant la population à limiter les visites en personnes et privilégier les demandes par téléphone si la situation le permet. La situation pourrait toutefois évoluer prochainement.

Pour plus d’informations...

Voici un rappel des numéros de téléphone qui peuvent être utiles dans les circonstances :

- Hôtel de Ville 450 478-0211 Poste 2010

- Urbanisme 450 478-0211 Poste 2025

- Taxation 450 478-0211 Poste 2023

- Service des loisirs 450 478-0211 Poste 2016

- Garage municipal 450 478-0211 Poste 3001

- Caserne d’incendie 450 478-0211 Poste 5001

- Bibliothèque municipale 450 478-4337

- Aréna – Centre sportif 450 838-8772

- Centre Jean-Guy-Cardinal 450 478-4045

- Info santé 811

- CLSC Sainte-Anne-des-Plaines (450) 433-2777 #64069

- Ligne d’information générale sur le Covid-19 1 877 644 4545

- Urgence médicale 911.

Pour plus d’informations, consultez le site www.quebec.ca/coronavirus

Rappel des mesures de prévention (issues du gouvernement québécois)

Un isolement volontaire de 14 jours est recommandé à toutes les personnes qui reviennent de l’étranger depuis le 12 mars;

Toutes les personnes qui présentent, à compter du 12 mars, des symptômes associés à la grippe ou au rhume doivent se placer en isolement volontaire pour 14 jours.

Les personnes qui ont un doute sur leur état de santé peuvent contacter 1 877 644 4545. Une infirmière évaluera la situation et transmettra les consignes appropriées.

Les mesures pour tous sont les suivantes :

- Lavez-vous les mains souvent à l-eau tiède courante et au savon pendant au moins 20 secondes;

- Utilisez un désinfectant à base d'alcool si vous n'avez pas accès à de l'eau et à du savon;

- Observez les règles d'hygiène lorsque vous toussez ou éternuez:

Couvrez-vous la bouche et le nez avec votre bras afin de réduire la propagation des germes. Si vous utilisez un mouchoir en papier, jetez-le dès que possible et lavez-vous les mains par la suite. Si vous êtes malade, évitez le contact avec les personnes plus vulnérables, dont les personnes âgées et les personnes ayant une maladie chronique. Par exemple, évitez de rendre visite aux personnes hospitalisées, aux personnes hébergées dans les centres d’hébergement de soins de longue durée ou dans les résidences privées. Éviter le contact direct pour les salutations, comme les poignées de main, et privilégier l’usage de pratiques alternatives.

Communications et suite des choses

Par ces mesures, la Ville demande à tous de faire preuve de résilience, d’empathie et de solidarité dans le contexte particulièrement restreignant et surtout inconnu, auquel nous faisons tous face, ensemble. L’Organisation municipale de Sécurité civile (OMSC) de la ville est en veille et assurera la circulation des informations afin de supporter les citoyens dans la situation.

La Ville émettra une communication sur sa page Facebook faisant état de la situation, chaque jour à 10h, et ce, tant que cela s’avérera pertinent et nécessaire.

À Lorraine

Par mesure préventive, les cours de la programmation de Lorraine, les événements, les conférences, les activités libres en gymnase et à l’aréna et les spectacles prévus sur son territoire de même que les activités du Centre culturel Laurent G. Belley sont annulés jusqu’à nouvel ordre. Les spectacles seront reportés à des dates ultérieures, qui seront annoncées au cours des prochains mois.

« Ces décisions ont été prises à la suite des recommandations émises par le premier ministre François Legault, qui s’est adressé à la population en conférence de presse jeudi matin. Bien que seulement quelques cas de COVID-19 aient été diagnostiqués à ce jour au Québec, notre responsabilité est d’adopter ces mesures préventives afin d’assurer la sécurité publique. C’est maintenant qu’il faut agir, alors que la situation est sous contrôle », souligne le maire de Lorraine, Jean Comtois.

Les services en ligne sont privilégiés

Bien que la bibliothèque et l’hôtel de ville demeurent ouverts, les citoyens sont invités à utiliser les services en ligne (demande de permis, inscriptions, prêt de livres numériques, etc.) au www.ville.lorraine.qc.ca afin de ne pas se déplacer inutilement dans des lieux publics. Rappelons que la vigilance demeure essentielle pour limiter la propagation du virus.

Toute personne présentant des symptômes du COVID-19 ou ayant été en contact avec une personne infectée ou qui pourrait l’être est invitée à communiquer avec Info Santé au 8-1-1. La liste des symptômes peut être consultée au www.canada.ca/fr/sante-publique/services/maladies/maladie-coronavirus-covid-19.html#faq.

La Ville de Lorraine suit la situation de très près et reste en étroite communication avec les autres municipalités de la MRC et ses partenaires du ministère de la Santé publique et des services sociaux. Tout est mis en œuvre pour pouvoir réagir rapidement et pour assurer le maintien des services essentiels à la population ainsi que la protection des employés municipaux, peu importe l’évolution de la situation.

Les citoyens seront informés rapidement advenant que de nouvelles mesures soient mises en place. Ils sont d’ailleurs invités à consulter le site Internet municipal, à s’abonner à l’infolettre de la Ville et à consulter notre page Facebook. Toute nouvelle information relative au COVID-19 sera partagée sur ces outils de communication.