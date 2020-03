Les CPE et les services de garde seront ouverts pour les employés de services essentiels

Québec annonce des places en garderie ainsi que l’ouverture de 400 services de garde, dès lundi pour les travailleurs en santé et en services sociaux et ceux des services essentiels, dont les policiers, les pompiers, les ambulanciers, les agents des services correctionnels, ou constables spéciaux. Le ministre de la Famille, M. Mathieu Lacombe, et le ministre de l’Éducation de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur, M. Jean-François Roberge, en ont fait l’annonce, ce dimanche.

« Ce que j’ai précisément demandé au réseau de CPE est d’assurer le service demain [NDLR: Lundi 16 mars], mais seulement pour les parents qui travaillent en santé et en services sociaux et ceux des services essentiels », a expliqué le ministre de la Famille, M. Lacombe.

Ainsi, l'ensemble du réseau soit les centres de la petite enfance (CPE), les garderies et les services de garde en milieu familial cessent leurs activités régulières du 16 au 27 mars afin d'offrir un service de garde d'urgence dédié exclusivement aux parents d'enfants de 0 à 5 ans qui travaillent dans un établissement de santé ou de services sociaux et dans les services essentiels. Le ministre Lacombe a tenu à rappeler que les frais engendrés seront entièrement assumés par le gouvernement du Québec.

Les parents dont les enfants ne vont pas dans un établissement reconnus par le ministère pourront quant à eux se rendre au CPE le plus près de chez pour obtenir le service. « Aucune exception ne sera permise. Le service mis en place est seulement pour les parents travaillant dans le réseau de la santé ou de services sociaux et dans les services essentiels », a tenu a rappelé le ministre.

400 services de garde seront ouverts au Québec

Pour les enfants de 4 à 13 ans, ce sont 400 services de garde qui seront opérationnels dès lundi, a souligné le ministre de l’Éducation, M. Jean-François Roberge.

Tous les détails, notamment le formulaire d’inscription à remplir en ligne ainsi que la liste complète des établissements qui seront ouverts, sont disponibles sur le site québec.ca/coronavirus.