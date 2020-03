Coronavirus: Pas de retour en classe avant le mois de mai

« C'est peu probable qu'il y ait un retour fin mars. On est en train de regarder si on peut essayer de viser le début du mois de mai », à laissé savoir le premier ministre du Québec, M. François Legault, lors de son point de presse quotidien, ce vendredi 20 mars.

Si pour les cégeps et les universités, le premier ministre estime que des cours à distance pourraient être donnés pour permettre aux étudiants de compléter l’année scolaire, pour les écoles primaires et secondaires, c’est un tout autre scénario qui est prévu.

« Enseigner en ligne à des enfants plus jeunes, ça semble très difficile, je pense entre autres à tous les enfants qui ont des difficultés, donc, on regarde différents scénarios. » Des indications plus claires seront partagées dans les prochains jours.