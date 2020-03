Fermeture des parcs et aires de jeux à la Ville de Mirabel

Dans les circonstances actuelles et de façon à s’arrimer aux décisions du gouvernement du Québec, qui recommande fortement d'interdire tout rassemblement intérieur et extérieur, la Ville de Mirabel ferme tous ses parcs incluant ses modules et ses aires de jeux.

C’est une responsabilité qui revient à tous les citoyens de respecter les nouvelles mesures mises en place pour prévenir la propagation de la COVID-19. La collaboration des citoyens est essentielle.

Parcs régionaux fermés

La fermeture s’applique également aux deux parcs régionaux, soit le parc régional du Bois-de-Belle-Rivière et le parc du Domaine Vert.

La Ville de Mirabel comprend les préoccupations des citoyens et tient à rassurer la population qu’elle prend la situation très au sérieux et qu’elle fera tout en son pouvoir pour tenir sa clientèle informée au fur et à mesure des développements.