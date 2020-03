Nouveau projet en conciliation travail-famille pur le CIE Laurentides

Le Centre d’intégration en emploi Laurentides (CIE Laurentides) annonce qu’il ajoute une corde à son arc en agissant en tant que mandataire-prestataire du projet régional « La conciliation travail-famille, c’est l’affaire de tous! », un projet porteur, d’une durée de deux ans. Ce nouveau projet est rendu possible grâce au financement du Secrétariat à la condition féminine.

Valorisant l’importance de faire progresser ensemble l’égalité de fait en matière d’articulation travail-famille, le CIE Laurentides favorise la promotion du partage équitable des responsabilités familiales et professionnelles ainsi que la promotion et la mise en application de saines mesures de conciliation travail-famille (CTF) au sein des entreprises de la région.

Le mandat du projet consiste d’abord, à offrir un service d’accompagnement aux entreprises dans la mise en application de mesures de conciliation travail-famille, ensuite, faire la conception et la mise en œuvre de thématiques mensuelles et capsules web en lien avec l’importance du partage équitable des responsabilités et finalement organiser une journée régionale de sensibilisation à la conciliation travail-famille (CTF) s’intitulant COCO|O|BOULOT qui aura lieu en novembre 2020 où les entreprises participantes de la région invitent les salariés, hommes et femmes, à amener leurs enfants au boulot pour une durée déterminée (activité, demi-journée).

