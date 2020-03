Blainville maintient uniquement ses services essentiels jusqu’au 13 avril

En conformité avec les plus récentes recommandations formulées par le gouvernement du Québec, Blainville maintient uniquement ses services essentiels et ce, jusqu’au 13 avril. Par ailleurs, de nouvelles mesures préventives ont été mises en place jusqu’à nouvel ordre.

La Ville ajoute de nouvelles mesures préventives :

• Fermeture des comptoirs de service à la clientèle et accès restreint à l’hôtel de ville

Les comptoirs de service à la clientèle (taxation, permis, loisirs, travaux publics, etc.) sont désormais fermés au public et l’accès à l’hôtel de ville est restreint. Les gens peuvent communiquer avec ces services par téléphone ou par courriel. Voir le site Web pour les détails.

• Fermeture des parcs canins et ajout de mesures préventives dans les parcs

Les parcs canins sont fermés, mais l’accès aux parcs est encore possible. Les citoyens doivent respecter une distance minimale de deux mètres entre eux et éviter les rassemblements. De plus, la Ville demande aux citoyens d’éviter les modules de jeux puisqu’ils ne sont pas désinfectés.

• Annulation de toutes les activités, cours et événements jusqu'au 31 mai.

• Inscriptions aux camps de jour estivaux reportées pour une période indéterminée.

• Fermeture des chutes à livres et prolongation de la période d’échéance pour tous les emprunts de documents à la bibliothèque jusqu’au 1er juin.

• Les paiements de constats d’infraction doivent être fait en ligne à blainville.ca et aucun frais de transaction ne s’appliquera, jusqu’à nouvel ordre.

Pour toute question, les citoyens peuvent communiquer au 450 434-5200 et [email protected] du lundi au vendredi, de 8 h à 12 h et de 13 h à 17 h.