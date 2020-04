Nomination de monsieur Jean-Philippe Cotton au poste de président-directeur général adjoint du CISSS des Laurentides

André Poirier, président du conseil d’administration du Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) des Laurentides vient d'annoncer la nomination, par le gouvernement du Québec, de Jean-Philippe Cotton à titre de président-directeur général adjoint (PDGA) du CISSS des Laurentides. Il est entré en fonction aujourd'hui.

M.Cotton prend la relève de M. Yves St-Onge qui quittera pour la retraite après une carrière de plus de 30 ans dans le réseau de la santé et des services sociaux du Québec. Le nouveau directeur-général connaît bien la population desservie par le CISSS des Laurentides ainsi que les soins et services qu’il dispense. Depuis les cinq dernières années, il y occupe les fonctions de directeur des programmes déficience intellectuelle, trouble du spectre de l’autisme et déficience physique.

De plus, il a également agi en tant que directeur intérimaire des services multidisciplinaires et pratiques professionnelles ainsi que directeur intérimaire des programmes santé mentale, dépendances et services psychosociaux généraux adulte. Il a également occupé le poste de directeur général de l’Institut de réadaptation Gingras-Lindsay-de-Montréal de 2011 à 2015.

Titulaire d’un baccalauréat en ergothérapie de l’Université de Montréal, d’un certificat de deuxième cycle au microprogramme en gestion publique de l’École nationale d’administration publique ainsi que d’un diplôme d’études supérieures spécialisées en gestion des organisations et d’une maîtrise en administration, gestion et développement des organisations de l’Université Laval, M.Cotton a acquis une solide expérience dans le réseau de la santé et des services sociaux.

« Monsieur Cotton est reconnu pour son leadership mobilisateur et sa vision stratégique. Il est considéré comme une référence en matière d'implication d'usagers partenaires et du personnel lors de la révision de différents processus visant l'optimisation et l'amélioration de services cliniques hospitaliers ou ambulatoires ou de divers services de soutien administratifs ou en ressources humaines. Il possède également une connaissance approfondie des clientèles ayant des besoins spécifiques. Il est la personne toute désignée pour relever avec succès les défis qui l’attendent. Je lui souhaite la meilleure des réussites dans ses nouvelles fonctions », a déclaré M. Poirier.

Ce dernier a remercié Yves St-Onge pour ses loyaux et judicieux services tout en lui souhaitant une très agréable retraite.