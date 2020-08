Les restrictions de voyages sont toujours en vigueur

À l'approche du congé du 3 août et de la longue fin de semaine, l'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) rappelle à tous les voyageurs que les restrictions de voyage sont toujours en vigueur à tous les postes frontaliers internationaux du Canada.

Ces mesures resteront en vigueur au moins jusqu'au 21 août 2020 à 23 h 59 et peuvent être prolongées.

Le gouvernement du Canada reste déterminé à protéger la santé et la sécurité des Canadiens en réduisant la propagation de la COVID-19 au Canada.

Tous les voyages de nature facultative ou discrétionnaire, y compris le tourisme, les loisirs et les divertissements, sont touchés par ces mesures à tous les points d'entrée et pour tous les modes de transport - terrestre, maritime, aérien et ferroviaire.

Les restrictions de voyage étant toujours en vigueur, les ressortissants étrangers, y compris les citoyens américains, ne seront pas autorisés à entrer au Canada pour l'un ou l'autre des exemples suivants de voyage discrétionnaire :

l'ouverture ou la vérification d'un chalet ou d'une maison saisonnière

les excursions touristiques et la randonnée pédestre

la navigation de plaisance à travers la frontière

la pêche ou la chasse

la visite d'amis ou de partenaires (autres que les époux ou conjoints de fait)

la participation à une fête ou à une célébration

aller chercher un animal de compagnie

Les membres asymptomatiques de la famille immédiate, les époux ou conjoints de fait de citoyens canadiens et de résidents permanents qui répondent à la définition de membre de la famille immédiate, et qui viennent au Canada pour un minimum de 15 jours, seront exemptés de l'interdiction d'entrer au Canada pour un motif discrétionnaire.

À moins d'en être exemptés, les plaisanciers ne peuvent actuellement pas entrer dans les eaux canadiennes ou frontalières pour des raisons discrétionnaires. Ces raisons comprennent : les visites, les excursions touristiques et la pêche de loisir.