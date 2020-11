Canada: Baisse moins prononcée des fermetures d'entreprises en juillet

En juillet, 36 513 entreprises ont fermé leurs portes dans le secteur des entreprises au Canada, en baisse de 33,9 % par rapport à juin 2020, selon les estimations mensuelles que vient de publier Statistique Canada.

Le nombre de fermetures d'entreprises enregistré en juillet est comparable aux niveaux observés avant la pandémie et est inférieur de 6,7 % au niveau observé en février 2020 avant la COVID-19.

À titre de comparaison, le nombre d'ouvertures d'entreprises a légèrement fléchi de 3,3 % de juin 2020 à juillet 2020. Toutefois, les ouvertures enregistrées en juillet ont dépassé les fermetures observées au cours du même mois, notamment en raison de l'assouplissement continu des restrictions liées à la COVID-19.

À l'exception du Yukon, qui a enregistré une légère hausse de 2,8 % du nombre de fermetures d'entreprises depuis juin 2020, la baisse des fermetures d'entreprises était généralisée dans l'ensemble des provinces et des territoires.

Les diminutions les plus importantes en pourcentage enregistrées depuis le mois précédent ont été observées au Québec (-49,9 %; -5 932), en Ontario (-27,6 %; -5 748) et au Manitoba (-18,5 %; -243).

À l'échelle des industries, le nombre de fermetures a diminué de juin 2020 à juillet 2020 dans l'ensemble des secteurs.

Les arts, spectacles et loisirs (-57,4 %; -905), les autres services (-56,3 %; -2 646), qui comprennent les services personnels, ainsi que les services d'hébergement et de restauration (-56,0 %; -3 058) ont enregistré des baisses de plus de 50 %.

Dans tous les secteurs, sauf la fabrication, le nombre de fermetures d'entreprises était inférieur au niveau observé avant la pandémie. Par exemple, les services d'hébergement et de restauration, qui figurent parmi les plus touchés par la pandémie sur le plan des fermetures d'entreprises, ont enregistré un recul de 3,9 % du nombre de fermetures en juillet 2020 par rapport à février 2020.

Le nombre d'ouvertures d'entreprises s'est établi à 52 258 en juillet. Il s'agit d'une légère diminution de 3,3 % par rapport à juin 2020.