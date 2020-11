Mirabel met ses drapeaux en berne

La Ville de Mirabel a fait mettre les drapeaux de l’hôtel de ville en berne en signe de solidarité envers la Ville de Québec et les familles éplorées à la suite de l’horrible tuerie survenue lors de la soirée d’Halloween, le samedi 31 octobre.

Le conseil municipal de la Ville ajoute sa voix à celle des nombreux politiciens qui ont rapidement exprimé leur consternation et leur désarroi à la suite des attaques commises par un homme déguisé et armé d'un sabre qui a fait deux morts et cinq blessés.

« Nous nous joignons à tous ceux et celles qui ont témoigné jusqu’à maintenant leur indignation face à cette violence et offrons nos plus sincères sympathies aux familles et amis éprouvés par cette tragédie. Nous sommes d’avis qu’il est d’une grande importance de s’occuper de tous les enjeux qui touchent à la santé mentale », a déclaré le maire de Mirabel, Jean Bouchard.