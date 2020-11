La Ville de Sainte-Thérèse félicitée pour la qualité de son eau potable

La station de purification de l’eau de la Ville de Sainte-Thérèse s’est vue décerner 3 étoiles par le programme PEXEP-Traitement, lors de la 43e Cérémonie des Étoiles du Symposium sur la gestion de l'eau, organisée par Réseau Environnement.



« Les employés de la station de purification de l’eau de notre Ville travaillent de façon exemplaire afin d’offrir aux citoyens une eau potable de qualité exceptionnelle. Les 3 étoiles que nous recevons dans le cadre de ce programme attestent de leur rigueur quotidienne. Les membres du conseil municipal et moi-même sommes fiers de pouvoir compter sur eux et tenons à les féliciter! », souligne la mairesse de Sainte-Thérèse, madame Sylvie Surprenant.



À propos du Programme PEXEP-Traitement

Le Programme PEXEP-Traitement a pour objectif d’assurer, lors du traitement de l’eau, une protection maximale contre toute contamination microbiologique. La qualité de l’eau demandée par ce programme est supérieure à celle demandée par les réglementations québécoises et américaines. Regroupant 26 municipalités, ce sont ainsi plus de 5 millions

de Québécoises et Québécois qui sont alimentés par l’eau potable des stations membres de PEXEP-T.



À propos de Réseau Environnement

Réseau Environnement est un important regroupement de spécialistes en environnement au Québec. Ce groupe agit comme catalyseur de solutions innovantes pour une économie verte*. Carrefour d’informations et d’expertises favorisant l’émergence de solutions environnementales, l’association assure l’avancement des technologies et de la science dans une perspective de développement durable. Elle rassemble des expertes et des experts des domaines public, privé et parapublic qui œuvrent dans les secteurs de l’eau, des matières résiduelles, de l’air, des changements climatiques, de l’énergie, des sols, des eaux souterraines et de la biodiversité.