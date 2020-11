19 novembre: Journée québécoise pour la santé et le bien-être des hommes  

La Journée québécoise pour la santé et le bien-être des hommes se tient le 19 novembre de chaque année, soit en même temps que la Journée internationale de l'homme (JIH) qui est célébrée depuis 1999.

Novembre est un mois pour promouvoir les services aux hommes, pour parler de leurs besoins et de leurs réalités.

Cette année, le mois de novembre est également marqué par l’ouverture des services d’hébergement de la Maison Oxygène Laurentides, pour les pères en situation de vulnérabilité et leurs enfants. L’organisme a pour mission de les accueillir dans un milieu sécuritaire et chaleureux et d’offrir un accompagnement individuel à chacun des pères en fonction de leurs objectifs, leurs défis et leurs réalités.

À court terme, trois familles pourront profiter d’un appartement à la Maison Oxygène Laurentides. Un deuxième milieu d’hébergement, pouvant accueillir jusqu’à cinq familles supplémentaires, verra le jour au printemps 2021.

Plusieurs étapes sont à venir au cours de la prochaine année pour l’organisme qui invite d’ailleurs à consulter le site du Regroupement provincial en Santé et Bien-Être des Hommes pour en apprendre davantage et pour connaitre les activités qui se déroulent pendant le mois de novembre : https://www.rpsbeh.com.