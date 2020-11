Emménagement des élèves et du personnel dans la nouvelle école du Domaine-Vert Nord

C'était le mercredi 11 novembre 2020, que les 592 élèves et les 80 membres du personnel vivent leur 1re journée dans la nouvelle école du Domaine-Vert Nord située au 17050, rue Jacques-Cartier, dans le secteur du Domaine-Vert Nord à Mirabel.

Il va sans dire que le cœur est à la fête, car tous attendaient avec impatience leur première journée dans cette magnifique école.

Résolument innovante, la nouvelle école du Domaine-Vert Nord possède une architecture qui fait place à des zones d’enseignement adaptées aux nouvelles méthodes pédagogiques et d’apprentissage. Cette disposition favorise les échanges, l’esprit communautaire et offre un accès facile aux espaces extérieurs. De plus, les aménagements sont flexibles et conçus pour être modulés en fonction des activités et des occupants.

L’école, en bref :

École construite sur un seul niveau à l’échelle de l’enfant;

Concept de la maisonnée entre groupes de classes adjacents permettant de travailler en sous-groupes selon les besoins et des réaménagements flexibles;

Bâtiment écoresponsable avec certification LEED OR V4;

Éclairage naturel dans les classes afin de bénéficier des effets documentés quant aux longueurs d’onde du soleil sur l’équilibre hormonal;

Consommation énergétique inférieure aux modèles de dernière génération grâce à l’optimisation des systèmes mécaniques et à la performance de l’enveloppe du bâtiment.

La construction d’une école est le fruit d’un travail colossal de notre équipe des ressources matérielles accompagnée des firmes professionnelles qui ont œuvré à la réalisation de ce projet :

• Architecture : DKA, Yelle Maillé et associés architectes inc. et Yves Woodrough Architectes, en consortium

• Ingénierie mécanique et électrique : GBi services d’ingénierie

• Ingénierie en structure : Stantec

• Ingénierie civile : B.S.A. Groupe Conseil

• Architecture du paysage : BMA architecture de paysage

• Entrepreneur général : Tisseur inc.

Le choix du nom de cette école est à venir ainsi que l’inauguration officielle, laquelle prendra une forme différente dans le contexte pandémique actuel.



« Nous tenons à remercier les membres du personnel, les élèves et leurs parents pour leur continuelle collaboration relativement aux nombreux défis survenus au cours des dernières semaines pour mener à bien ce projet. Ce fut un réel plaisir de faire équipe avec vous dans cette aventure. C’est avec beaucoup de frénésie que nous vivrons cette première semaine! » commente Mélanie Beaulieu, directrice de la nouvelle école du Domaine-Vert Nord.