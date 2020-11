Appel de candidatures pour la 10e édition des prix d'excellence en français Gaston Miron

Vous connaissez une personne, un organisme ou une entreprise dont la contribution à la promotion et à la valorisation de la langue française dans la région des Laurentides mérite d’être soulignée? C’est maintenant le temps de remplir le formulaire de mise en candidature pour la 10e édition des Prix d’excellence en français Gaston-Miron.

Pour le 10e anniversaire, le comité organisateur a décidé de modifier les règles du jeu ; contrairement aux années précédentes, les actions en appui à la candidature porteront sur les 10 dernières années.

Les organisateurs du concours, Le Mouvement Québec français des Laurentides (MQFL) et la Société nationale des Québécoises et Québécois, région des Laurentides (SNQL), réuniront un jury qui choisira les lauréats parmi les candidatures reçues.

Hâtez-vous, car la date limite de réception des candidatures est le 12 février 2021. Les règlements ainsi que l’information nécessaire à la préparation d’un dossier de candidature sont disponibles sur le site Internet de la SNQL à l’adresse suivante : http://www.snq-laurentides.quebec

Les Prix d’excellence en français Gaston-Miron seront remis le dimanche 21 mars à 13 h 30 au Théâtre le Patriote à Sainte-Agathe et soulignera de façon exceptionnelle le 25e anniversaire du décès de Gaston Miron.

À propos de Gaston-Miron

Né à Sainte-Agathe-des-Monts en 1928, Gaston Miron est l'un des grands poètes contemporains du Québec. Son amour du livre l'amène à jouer un rôle de premier plan dans l'édition québécoise, en étant cofondateur des éditions de l'Hexagone, qu'il a dirigées de 1953 à 1983.

La délégation du Québec à Paris s'est souvenue de cette passion du livre en inaugurant la bibliothèque Gaston-Miron à Paris et l'Université de Montréal a créé le Centre des archives Gaston-Miron, voulant contribuer à la mise en valeur des archives de la littérature québécoise et du discours culturel.

Ce poète national s'est employé à faire connaître notre littérature par des tournées de conférences dans les universités d'Europe et des Amériques, par des lectures de poèmes et des prestations dans nombre de pays lors de colloques ou de rencontres littéraires avec divers publics.



À propos du Mouvement Québec français des Laurentides (MQFL).

Le MQFL a vu le jour en janvier 2010 et a pour mission de faire du français, la langue publique commune au Québec. Le Mouvement Québec français des Laurentides a joint 17 autres régions, formant le Mouvement Québec français, pour lancer un appel pressant à la mobilisation et à l’action!

À propos de la Société nationale des Québécoises et des Québécois, région des Laurentides (SNQL)

Créée en 1952, la société a pour objectif de promouvoir la langue française et notre identité nationale, de valoriser l’enseignement et la diffusion de l’histoire nationale. Responsable de coordonner les célébrations de la Fête nationale dans la région et d’offrir un point de vente pour le matériel de fierté nationale, la SNQL demeure l’instrument indispensable à l’édification d’un Québec, pays moderne, créateur et français.

Pour obtenir davantage d’informations sur les Prix d’excellence en français Gaston-Miron, veuillez communiquer avec André Marion au 450-438-4129.