Claude Leblanc de Blainville a remporté le plus prestigieux honneur remis à un philanthrope au Québec

L’Association des professionnels en philanthropie (AFP) – section du Québec soulignait la Journée nationale de la philanthropie le 15 novembre en décernant neuf prix d’excellence à des personnes engagées pour une cause et des entreprises.

Parmi eux, Claude Leblanc de Blainville, vice-président du conseil de l'organisme Les Petits Frères à remporté le Prix Bénévole exceptionnel en philanthropie.

Aujourd’hui vice-président du conseil et membre du comité audit, Claude Leblanc s’implique auprès des Petits Frères depuis 2013. En 2015, Claude a contribué à la création du comité financement et communications des Petits Frères et en a été président jusqu’en 2019.

C’est sous le leadership de Claude, alors qu’il présidait le comité financement et communications, que Les Petits Frères ont vu se professionnaliser leurs activités philanthropiques. Le travail bénévole de Claude a un impact majeur sur la capacité des Petits Frères à contrer l’isolement des personnes du grand âge, car son implication est directement liée à la capacité financière de l’organisme de pouvoir réaliser sa mission.

En mars dernier, c’est sans hésiter que Claude a renoué avec le comité financement et communications et a remis son chapeau de solliciteur pour mettre son réseau personnel et professionnel en action. Claude a aussi pris le téléphone pour s’assurer que chaque donateur majeur individuel soit appelé et sensibilisé à l’urgence de donner en cette période difficile. Son succès auprès des donateurs individuels a donc été grand! Grâce à son dévouement et parce qu’il croit à la cause, Claude a concrétisé les deux plus importants dons d’individus de l’histoire des Petits Frères!

À propos de la Journée nationale de la philanthropie

Depuis 1986, le 15 novembre est désigné, partout au Canada, comme la Journée nationale de la philanthropie. Cette journée célèbre l’engagement quotidien des individus, des entreprises et des organismes. Chaque année, plus d’une centaine de sections de l’AFP organisent des événements en Amérique du Nord en cette journée nationale.