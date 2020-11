Rosemère: Nouvel horaire de collectes des déchèts dès janvier

La Ville de Rosemère annonce que, dès janvier, un nouvel horaire de collectes entrera en vigueur.

Cette initiative, vivement recommandée par le Comité citoyens en environnement vise à réduire la quantité de déchets enfouis, encourager un meilleur tri des matières organiques et recyclables et diminuer nos émissions de GES.

« Rosemère a toujours fait preuve de leadership en matière de protection environnementale et de développement durable. C’est pourquoi, à compter de janvier, et ce durant la période hivernale, nous diminuerons la fréquence des collectes de déchets et de matières organiques / résidus verts. Nous sommes convaincus que cette initiative conscientisera davantage les Rosemèrois à l’importance de bien trier nos matières résiduelles », a soutenu le maire Eric Westram.

Nouvel horaire

Concrètement, en 2021, de janvier à mars inclusivement :

les matières organiques seront ramassées une semaine sur deux; du mardi au vendredi selon votre secteur, le même jour que la collecte du recyclage;

les déchets, aux 4 semaines, du mardi au vendredi selon votre secteur;

Le nouvel horaire en période hivernale favorisera une plus grande quiétude, car une semaine par mois, aucun camion de collectes ne circulera dans les rues.

Puis, d’avril à octobre 2021 inclusivement :

les matières organiques seront ramassées à nouveau chaque semaine; du mardi au vendredi également selon votre secteur, le même jour que la collecte des déchets ou du recyclage; • les déchets, une semaine sur deux du mardi au vendredi selon votre secteur en alternance avec le recyclage.

Pour faciliter l’assimilation de ce nouvel horaire, la Ville a créé différents outils tels que des petits calendriers aide-mémoire aimantés pour chaque secteur et le calendrier municipal annuel qui seront distribués au cours du mois de décembre par Postes Canada. Une page Web sur le sujet a également été créée.

Afin de recevoir les notifications relatives aux différentes collectes, la Ville vous invite à télécharger l’application Voilà! Rosemère sur votre appareil mobile.

Pour plus d’information sur le sujet, visitez le site Web de la Ville, www.ville.rosemere.qc.ca.