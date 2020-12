Début de la vaccination COVID-19 dans la région: les travailleurs de la santé seront priorisés  

La campagne de vaccination contre la COVID-19 du Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) des Laurentides s’amorce dès aujourd’hui.

Faisant face à des défis de logistique exceptionnels reliés à la sécurité, à la conservation et à la livraison des vaccins, l’organisation a pris la décision de débuter la vaccination auprès des travailleurs de la santé ayant un contact étroit avec la clientèle la plus à risque, hébergée en centre d’hébergement et de soins de longue durée (CHSLD) publics ou privés ou dans des ressources intermédiaires (RI) hébergeant une clientèle âgée.

L’équipe de la centrale de rendez-vous de la vaccination contre la COVID-19 communiquera avec les travailleurs de la santé en contact avec des usagers qui ont été identifiés comme prioritaires pour leur fixer un rendez-vous. Au départ, les doses seront en quantité limitée et seront distribuées graduellement, auprès des groupes prioritaires identifiés par le Comité sur l’immunisation du Québec.

« Nous avons décidé de suivre l’orientation de vacciner ceux et celles travaillant directement auprès de la clientèle vulnérable en CHSLD et RI puisqu’il n’est pas encore permis de déplacer les vaccins et qu’il est inimaginable de déplacer des résidents âgés et aux prises avec différentes limitations physiques ou psychologiques. Ce choix est donc logique pour assurer le maintien des services à une clientèle très vulnérable », explique la présidente-directrice générale du CISSS des Laurentides, Mme Rosemonde Landry.

Il faut aussi souligner que le vaccin actuellement disponible doit être conservé et distribué en tenant compte de différentes contraintes strictes qui ont guidé le choix du lieu où le vaccin pourrait être administré. Par conséquent, la désignation d’un premier lieu de vaccination permettra d’amorcer la vaccination du personnel ciblé. Dès que les modalités reliées à la logistique des vaccins le permettront, la clientèle en CHSLD et en RI sera le prochain groupe prioritaire à se voir offrir la vaccination. Il est à noter que la vaccination se fera sur une base volontaire.

« Cette campagne de vaccination s’amorce donc pour les travailleurs de la santé ciblés du CISSS des Laurentides et se déroulera à la Clinique désignée de dépistage de Boisbriand. Nous espérons que, d’ici le 4 janvier, plus de 1500 travailleurs de la santé pourront être vaccinés dans la région. Nous débutons ainsi une première étape d’une campagne de vaccination d’envergure qui visera éventuellement toute la population dans les prochains mois. Les prochaines doses, les modalités de conservation et de distribution de celles-ci nous permettront de confirmer au fur et à mesure le déroulement et la logistique entourant la vaccination », conclut Mme Landry.

La population est invitée à consulter le site du CISSS des Laurentides au www.santelaurentides.gouv.qc.ca pour obtenir tous les détails entourant la campagne de vaccination sur le territoire.