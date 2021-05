Près de 50 % des Canadiens ont maintenant reçu une première dose

Près de la moitié des Canadiens ont désormais reçu une première dose de vaccin contre la COVID-19, a indiqué ce matin le premier ministre Justin Trudeau, précisant toutefois qu’il a encore trop de cas au pays pour envisager de réduire les mesures sanitaires.

Le Canada est au troisième rang parmi les pays du G-20 qui administrent le plus de vaccins par jour, a ajouté M. Trudeau, mais ce n’est pas le temps de baisser la garde, invitant à nouveau les gens à ne pas hésiter non plus de se faire vacciner.

« Nous voulons tous un été où nous pourrons voir nos proches et inviter des amis pour le BBQ a commenté le premier ministre, mais si nous voulons avoir un été à une dose, deux choses doivent se produire. Il faut davantage de dépistage et limiter la transmission communautaire. »

Ottawa a livré jusqu’à maintenant 20 millions de doses de vaccin aux provinces et aux territoires selon M. Trudeau.

Le premier ministre a aussi tenu à souligner que 2 millions de doses du vaccin de Pfizer sont attendues la semaine prochaine.

Justin Trudeau a également réaffirmé que son gouvernement atteindra l’objectif d’avoir vacciné au moins 75 % de la population du pays d’ici septembre.

Bilan national

Quant au dernier bilan fourni par la santé publique fédérale en ce qui touche la propagation du coronavirus, la tendance est à la baisse au niveau national, mais certaines régions connaissent encore une recrudescence de cas de la maladie.

En moyenne, durant les 7 derniers jours, 7 275 cas ont été signalés quotidiennement et 4 000 personnes infectées ont été hospitalisées. 1 400 se trouvaient aux soins intensifs.

Durant la même période, 49 décès ont été rapportés chaque jour.

Au Québec, 660 nouveaux cas ont été signalés ce mardi et 9 décès supplémentaires. La province compte 540 hospitalisations, une baisse de 3.