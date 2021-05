Appui additionnel de 750 000 $ pour les entreprises de Mirabel

Le gouvernement du Québec met à la disposition de la Ville de Mirabel une enveloppe de 750 000 $ pour lui permettre de continuer à soutenir les entreprises de son territoire par l’entremise du programme Aide d’urgence aux petites et moyennes entreprises (PAUPME) et de son volet Aide aux entreprises en régions en alerte maximale (AERAM).

La ministre déléguée à l’Économie, Mme Lucie Lecours, en a fait l’annonce aujourd’hui en compagnie de la ministre responsable de la région des Laurentides, Mme Nadine Girault, et de la députée de Mirabel, Mme Sylvie D’Amours.

Depuis le début de la pandémie, la Ville de Mirabel a réalisé 79 interventions financières totalisant plus de 2,2 millions de dollars pour aider les entreprises à maintenir, à consolider ou à relancer leurs activités. Dans l’ensemble de la région des Laurentides, les PME se sont partagé plus de 22,5 millions de dollars pour faire face à la crise, dont plus de 16 millions par l’entremise de l’AERAM.

« Je salue le travail acharné des gens d’affaires de la région et leur apport économique essentiel. À travers cette situation sans précédent, les entreprises de chez nous ont su relever les défis engendrés par les fermetures temporaires, le télétravail et la rareté de la main-d’œuvre. Je suis fière que nous puissions continuer d’appuyer leurs efforts », souligne Sylvie D’Amours, députée de Mirabel

Faits saillants :