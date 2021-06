Palier vert: plus de souplesse partout au Québec dès lundi

Les informations divulguées plus tôt aujourd’hui quant au passage de toutes les régions du Québec en zone verte se confirment. Dès ce lundi, tous les citoyens de la province devront suivre des consignes sanitaires assouplies et pourront même organiser des moyens partys.

C’est ce qu’a confirmé le premier ministre François Legault alors que le Québec enregistre moins de 100 nouveaux cas de COVID-19 depuis les deux derniers jours. M. Legault a tenu un point de presse à 13h ce mardi 22 juin aux côtés du ministre de la Santé, Christian Dubé et du Directeur national de la Santé publique, Horacio Arruda pour faire le point sur la situation de la vaccination.

Voici quelques-unes des consignes qui seront en vigueur dès ce lundi 28 juin:

Déplacements:

- Pas de restrictions entre les régions et villes;

Rassemblements:

- 10 personnes provenant d’adresses différentes ou les occupants de 3 résidences pourront se rassembler à l’intérieur des domiciles privés;

- 20 personnes provenant d’adresses différentes ou les occupants de 3 résidences pourront se rassembler à l’extérieur sur les balcons;

Funérailles:

- Limitées à une assistance de 250 personnes qui doivent demeurer assises durant l’événement;

Lieu de culte:

- Maximum de 250 personnes. Si le lieu de culte occupe un bâtiment au complet, la limite s’applique au bâtiment;

Mariage:

- Les cérémonies de mariage sont limitées à un maximum de 250 personnes qui doivent demeurer assises durant l’événement;

- La réception qui suit la cérémonie est limitée à 25 personnes, si elle se déroule à l’intérieur, et à 50 personnes si elle a lieu à l’extérieur avec port du masque obligatoire (à retirer lorsque assis);

Resto:

- Les terrasses extérieures pourront accueillir un maximum de 20 personnes par table;

Bars, brasseries, tavernes et casinos:

- Maximum de 10 personnes par table ou les occupants de trois résidences.

- Les terrasses extérieures pourront accueillir un maximum de 20 personnes par table.

Cinémas:

- maximum de 250 personnes;

- maximum de 3 500 personnes si la salle peut être divisée en zones de 250 personnes;

- consommation possible.

Tout au long de la conférence de presse, le trio Arruda, Legault et Dubé ont insisté sur l’importance de la vaccination. « Profitez de l’été pour recevoir votre deuxième dose, c’est ce qui nous garantira une immunité collective en cas de nouvelle vague cet automne. On pourra passer à la prochaine étape importante uniquement lorsque nous aurons atteints 75 % des gens vaccinés avec une deuxième dose. D'ici là, on incite la population à continuer de respecter les consignes sanitaires en vigueur et à devancer, le plus possible, leur seconde dose. »

Actuellement au Québec, 20 % de la population a reçu une seconde dose selon les chiffres dévoilés par M. Legault lors de son point de presse.