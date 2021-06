Quels sont les nouveaux assouplissements en zone verte ?

Le passage de la région et du reste du Québec au palier de couleur vert ce lundi 28 juin est synonyme de nouveaux assouplissements des mesures sanitaires. D’autres seront également possible dès vendredi.

À compter de lundi, il sera permis de :

Tenir des rassemblements d’un maximum de 20 personnes sur des terrains privés extérieurs et de 10 personnes à l’intérieur (ou les occupants de 3 résidences privées);

S’assoir 20 personnes à la même table sur les terrasses des restaurants et des bars et 10 personnes à l’intérieur;

Pratiquer des activités sportives avec un maximum de 50 participants à l’extérieur et de 25 joueurs à l’intérieur.

Le nombre de spectateurs permis dans les cinémas, les salles de spectacles et les stades avec sièges assignés sera augmenté.

Les cérémonies de mariages et les funérailles pourront quant à elles être tenues dans les lieux publics intérieurs et extérieurs avec une assistance composée d’un maximum de 250 personnes qui devront demeurer assises, tout comme lors des assemblées ou réunions. Les réceptions après les cérémonies pourront accueillir 50 personnes à l’extérieur et 25 à l’intérieur.

Des allègements dès vendredi

D’autres allègements entreront aussi en vigueur le vendredi 25 juin dans l’ensemble des régions du Québec comme :