Le CISSS des Laurentides demande d’éviter les urgences pour des problèmes de santé non urgents

En raison des taux d’occupation élevés dans ses urgences de Saint Eustache et de Saint-Jérôme, le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) des Laurentides demande à la population ayant des problèmes de santé non urgents d’opter pour d’autres solutions que de se rendre à ces deux endroits

Les usagers dont la situation n’est pas urgente sont invités à consulter leur médecin de famille, leur pharmacien, un médecin dans une clinique sans rendez-vous ou encore à communiquer avec Info-Santé, en composant le 811, où une infirmière pourra les conseiller et les diriger vers le service approprié.

La Présidente-directrice générale, Mme Rosemonde Landry, assure toutefois que les cas urgents seront pris en charge rapidement dans l’ensemble de la région, incluant à Saint-Eustache et à Saint-Jérôme. « Une personne dans une situation critique et instable est bien sûr toujours invitée à se rendre à l’urgence. Nous ne voulons en aucun cas priver une personne des soins essentiels dont elle a besoin », affirme Mme Landry.

Plusieurs actions sont en place afin de soutenir les équipes de soins, dont une collaboration avec les partenaires afin de réorienter certaines personnes n’ayant pas besoin de soins immédiats.

Le CISSS des Laurentides remercie la population pour sa collaboration.