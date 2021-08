Mise en place d’une unité de coordination clinique intégrée au CISSS des Laurentides

Afin d’éviter des transports en ambulance et des visites aux urgences dans les hôpitaux situés sur son territoire, le CISSS des Laurentides a implanté un projet pilote d’Unité de coordination clinique intégrée des services préhospitaliers d’urgence (UCCISPU).

Ce projet consiste à transférer l’appel reçu au 911 vers l’UCCISPU qui effectue un triage secondaire. Des infirmières, des techniciens ambulanciers paramédics ainsi qu’un médecin font partie de cette brigade disponible en tout temps.

Ce type de triage (téléphonique) est réalisé afin de mieux répondre aux besoins des patients, notamment en les référant vers une ressource davantage appropriée pour la situation (rendez-vous avec un médecin de famille, clinique médicale, pharmacien, conseils d’autosoins, etc.) que l’urgence d’un centre hospitalier.

Implantée en avril 2020, l’unité a permis jusqu’à maintenant l’annulation de 2274 transports ambulanciers, soit 30 % d’affectations dites de basse priorité ou non urgentes. Il s’agit donc d’autant de patients qui ont été mieux conseillés en fonction de leurs besoins et orientés vers d’autres services disponibles.

« Par sa vision d’intégration et de soutien quotidien auprès de tous les acteurs des services préhospitaliers d’urgence, des partenaires et de la clientèle, cette nouvelle unité permet d’utiliser les ressources à notre disposition de façon optimale. Je suis extrêmement fière des résultats qui prouvent à quel point nous pouvons innover en mettant à profit l’expertise de tous nos collaborateurs, et ce, en ayant toujours comme objectif d’offrir les meilleurs soins et services à notre population »,

- La présidente-directrice générale du CISSS des Laurentides, Rosemonde Landry.