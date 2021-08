Les inscriptions au Défi 100 % local sont lancées

Les Québécois et Québécoises peuvent dès maintenant s’inscrire à la 7e édition du Défi 100 % local et ainsi se mettre au défi de s’approvisionner plus localement encore. L’événement se tiendra du 1er au 30 septembre prochain à travers la province.

En s’inscrivant à l’événement, les participants recevront du contenu gratuit qui les accompagnera tout au long du Défi, tout en prenant part à un vaste mouvement de consommateurs désirant mettre plus de produits locaux dans leur assiette. Apprendre à cuisiner des produits d’ici, s’approvisionner localement et produire sa nourriture : voilà de beaux objectifs que les participants viseront tout au long du mois de septembre.

Un Défi à la hauteur de tous

Qu’on ne connaisse que les tomates ou le sirop d’érable comme produits d’ici ou qu’on apprécie le goût fin de l’huile de cameline, le Défi s’adresse à tous.

Les personnes intéressées à participer doivent s’inscrire avant le 31 août sur le site Web de l’événement : defijemangelocal.ca.

À propos du Défi 100 % local

Le Défi 100 % local est organisé par le Regroupement des TCBQ. Il s’agit d’une initiative d’achat local qui a pour objectif d’outiller les consommateurs à découvrir et à soutenir les entreprises bioalimentaires locales en consommant plus d’aliments produits ou transformés dans leur région.