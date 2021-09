C'est le retour de la Journée portes ouvertes à la caserne de Sainte-Thérèse dans le cadre de la Semaine de la prévention des incendies.

Le Service de sécurité incendie de la Ville accueillera la population le dimanche 3 octobre de 10 h à 16 h, au 200, boulevard Ducharme.

En plus de rencontrer l’équipe et de visiter les installations de la caserne, différentes activités seront proposées lors de ce rendez-vous familial : un parcours où vous vivrez l’expérience de préparation des pompiers, un rallye pour mettre vos connaissances à l’épreuve, un jeu gonflable pour enfants, la présence de la mascotte Yvon Larosé et plus encore. La roulotte éducative sera également sur place afin de créer des simulations de situations d’urgence. Une véritable expérience physique et sensorielle!

« Nous sommes ravis du retour de cette journée tant appréciée. Toute la famille est invitée à y prendre part! Ce sera l’occasion idéale de rencontrer les pompiers et les préventionnistes de Sainte-Thérèse, d’échanger avec eux et de leur poser toutes vos questions. Ils partageront avec bonheur leur expertise et démystifieront leur métier », a déclaré la mairesse de Sainte-Thérèse, Sylvie Surprenant.

L’événement est gratuit et aucune inscription n’est requise. Le passeport vaccinal sera exigé pour accéder au site. La capacité d’accueil sera limitée à 500 visiteurs à la fois, l’entrée se fera donc sous le principe du premier arrivé, premier servi.

Comme la majorité des activités se déroulent à l’extérieur, l’événement sera annulé en cas de pluies fortes ou d’orage.