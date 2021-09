Le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) des Laurentides vient d’annoncer la création de 474 postes de préposés aux bénéficiaires en hébergement.

Cette initiative fait suite à l’arrivée des nombreux nouveaux préposés qui ont suivi les formations en accélérée « Devenir préposé en CHSLD » mises en place par le gouvernement afin de répondre au besoin soutenu de préposés dans les différents milieux d’hébergement pour les aînés.

Pour la présidente-directrice générale du CISSS des Laurentides, Rosemonde Landry, cette nouvelle répond au souhait de conserver cette main-d’œuvre précieuse au CISSS des Laurentides.

« De nombreux préposés nouvellement formés travaillent au sein de notre organisation, mais attendent la consolidation d’un poste permanent. La création de ces nouveaux postes sera l’occasion pour ces personnes de pérenniser leur emploi et nous permettra également de recruter de nouveaux joueurs. Nous sommes toujours heureux de pouvoir consolider nos équipes et aussi d’agrandir notre grande famille d’employés », a-t-elle expliqué.

La création de ces postes s’ajoute aux nombreux efforts de l’organisation afin d’assurer une stabilité des équipes du CISSS des Laurentides.

Cela permettra également de poursuivre le travail auprès des aînés qui résident dans les centres d’hébergement. Plus nous serons de joueurs sur place, plus nous serons en mesure d’offrir des services de qualité, un accompagnement bienveillant et des activités stimulantes aux résidents en CHSLD », a conclu Mme Landry.