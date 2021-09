Évitez l’urgence de l’Hôpital de Saint-Eustache

Le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) des Laurentides demande à la population d’éviter l’urgence de l’Hôpital de Saint-Eustache pour des problèmes de santé non urgents.

Le CISSS des Laurentides rappelle à la population les alternatives à l’urgence afin de s’assurer que chaque personne consulte au bon endroit, selon la nature de son problème.

Les options suivantes devraient toujours être considérées, et ce, peu importe la situation dans les urgences :

• communiquer par téléphone avec Info-Santé 811 pour parler à une infirmière;

• consulter son médecin de famille;

• consulter un médecin dans une clinique sans rendez-vous;

• consulter son pharmacien.

Une personne dont la situation nécessite des soins urgents ne doit pas hésiter à se rendre à l’urgence afin d’y recevoir les soins essentiels dont elle a besoin.

La liste des cliniques médicales offrant des consultations sans-rendez-vous selon le lieu de résidence est disponible dans le répertoire des ressources : sante.gouv.qc.ca/repertoire-ressources. Rendez-vous santé Québec permet également d’obtenir un rendez-vous en ligne selon l’heure de la journée.

Si vous présentez des symptômes qui s’apparentent à la COVID-19, n’hésitez pas à vous faire dépister dans une clinique de dépistage près de chez vous. Pour en savoir plus, visitez la section COVID-19 du site Internet santelaurentides.gouv.qc.ca.

Le CISSS des Laurentides demeure en action pour améliorer la situation actuelle et tient à remercier ses équipes pour leur travail auprès des usagers ainsi que la population pour sa collaboration.

Tous les efforts seront déployés afin de mettre en place les mesures exceptionnelles, pour la rétention et l'attraction de personnel visant à mieux répondre aux besoins du réseau de la santé et des services sociaux en matière de soins infirmiers et cardiorespiratoires, annoncées récemment par le Gouvernement du Québec.