Le Prix Visionnaire décerné à une école avant-gardiste

Le Prix Visionnaire, remis à un projet ayant fait preuve d'innovation, d'audace ou de proactivité, a été décerné à la firme de génie-conseil gbi et au Centre de services scolaire des Mille-Îles pour la réalisation de l’École primaire Curé-Paquin.

Située à Saint-Eustache, cette école est devenue le premier projet au Québec et la première école au Canada à obtenir la certification Bâtiment à carbone zéro© – Design du Conseil du bâtiment durable du Canada. Les équipes de professionnels en génie-conseil ont intégré dans cette école avant-gardiste plusieurs technologies qui réduisent la consommation énergétique et l’impact environnemental : géothermie pour le chauffage et la climatisation, accumulateur thermique électrique, contrôle avancé du bâtiment, plancher radiant, éclairage DEL et panneaux solaires photovoltaïques.