Laissez-vous tenter la formation Programmation en technologies Web 

Suivre une formation collégiale à distance vous permettant de décrocher un emploi dans un secteur recherché, ça vous plaît comme idée ? Le programme de Programmation en technologies Web du Cégep Gérald-Godin est à portée de votre main.

Le gouvernement du Québec estime qu’il existe un déficit de 10 000 travailleurs dans l’industrie des technologies de l’information (TI). La Formation continue du Cégep Gérald-Godin, également consciente de cet enjeu majeur, participe activement aux offensives de qualification professionnelle en offrant l’AEC Programmation en technologies Web. Cette formation offerte en soirée et à distance s’adresse aux personnes détenant de l’expérience ou un apprentissage scolaire en programmation.

Ce programme menant à une attestation d’études collégiales vise à former des personnes aptes à exercer la profession de programmeur et de développeur en médias interactifs spécialisés, en programmation Web côté client et côté serveur. Les diplômés répondront aux besoins criants du marché de l’emploi.

Dans ce programme, vous apprendrez à :

- Travailler avec des langages de programmation (Java, PHP, HTML, C#,

JavaScript) ;

- Utiliser des bases de données dans un contexte Web ;

- Assurer la gestion de projet ;

- Apporter un soutien aux utilisateurs ;

- Analyser des situations et trouver des solutions à des problèmes

technologiques ;

- Utiliser votre créativité pour la conception de sites Web.

Des perspectives d’emplois intéressantes



Actuellement, le secteur des technologies subit une pénurie de main-d’œuvre

importante. Les diplômés du programme en Programmation en technologies

Web trouveront des emplois dans une grande variété de postes dont :

- Développeur front-end;

- Développeur back-end;

- Programmeur analyste ;

- Intégrateur Web ;

- Développeur Androïd.

Financé par le gouvernement du Québec, le programme nécessite l’obtention de l’autorisation d’un agent d’aide à l’emploi de Services Québec avant de commencer la formation.

Pour être admissible, vous devez :

- Soit être prestataire de l’assurance-emploi ;

- Soit l’avoir été au cours des quatre dernières années, ou au cours des cinq

dernières années s’il s’agit de prestations de maternité ou parentales ;

- Soit être prestataire de l’aide sociale ;

- Soit être sans soutien public du revenu.

Les participants pourraient aussi être admissibles au Programme pour la requalification et l’accompagnement en technologies de l’information et des communications (PRATIC) leur permettant de suivre une formation à temps complet dans ce secteur d’activité tout en bénéficiant d’une aide financière de 650 $ par semaine.

La formation en ligne débute le 25 octobre. Pour en savoir plus sur le programme et pour vous y inscrire, cliquez ici.