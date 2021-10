Collectes automnales des résidus verts à Sainte-Thérèse

Ayant lieu uniquement à l’automne à Sainte-Thérèse, les prochaines collectes des résidus verts se tiendront les vendredis 22 octobre, 5 et 26 novembre.

Rappelons que les sacs en plastique sont interdits lors des collectes.

Seuls les résidus verts disposés dans des sacs en papier ou dans des contenants munis de couvercles et de poignées seront ramassés. Ceux-ci doivent être déposés en bordure de la rue dès 18 h la veille ou avant 7 h le jour de la collecte.

Les citoyens qui utilisent les services d’un entrepreneur doivent lui rappeler l’obligation d’utiliser des sacs en papier à l’automne et l’absence de collecte au printemps. Le reste de l’année, les résidus verts peuvent être disposés dans le bac brun, tout en respectant le calendrier des collectes en vigueur.

Des alternatives simples et écologiques

Afin de réduire la quantité de résidus verts dont vous disposez, optez pour le feuillicyclage et l’herbicyclage! Ces pratiques simples et écologiques permettent de diminuer le transport vers les sites de compostage, tout en améliorant la santé du sol et de la pelouse. Les équipes de la Ville utilisent ces techniques qui ont fait leurs preuves sur de nombreux terrains municipaux depuis plusieurs années.

Le feuillicyclage consiste à déchiqueter les feuilles mortes et à les laisser sur le sol. La décomposition des feuilles déchiquetées permet de redonner les éléments nutritifs au sol et d’améliorer la santé des végétaux.

Quant à l’herbicyclage, cette technique consiste à laisser le gazon coupé au sol lors de la tonte. Composés à 80 % d’eau, les résidus de tonte de gazon constituent un bon apport en eau pour la pelouse, en plus d’être un excellent engrais naturel.

Pour tous les détails concernant les collectes spéciales des résidus verts, visitez le www.sainte-therese.ca > Environnement > Collectes et matières résiduelles > Collectes spéciales.