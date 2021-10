Une éducation politique exemplaire à l’Académie Ste-Thérèse

L’Académie Ste-Thérèse, soucieuse d’inculquer à ses élèves des notions de démocratie et de répondre aux objectifs des cours Histoire et éducation à la citoyenneté, et Éthique et culture religieuse, initie chaque année la formation d’un conseil parlementaire étudiant.

L’Académie Ste-Thérèse en est maintenant à la 10e législature du Conseil parlementaire étudiant 2021-2022 au campus Jacques-About, qui regroupe les élèves de 6e année du primaire à 5e secondaire.

Le conseil est formé d’étudiants et d’étudiantes qui ont été élus par leurs pairs afin d’assurer une vie étudiante active, de représenter l’opinion des élèves et de former un partenariat avec d’autres groupes qui œuvrent au sein de l’établissement.

Mais d’abord, les candidats doivent démontrer le sérieux de leur démarche : échanges avec les élèves, mise en candidature et appuis, préparation de capsules vidéo, et discours publics leur permettent de faire connaître leurs idées et leurs propositions.

Puis, c’est journée d’élection avec vote électronique. Le 13 octobre dernier, ce sont 720 électeurs qui se sont exprimés pour élire le Conseil parlementaire étudiant 2021-2022. On aperçoit sur la première photoles 10 candidats à l’élection du premier-ministre et vice-premier ministre de la 10e législature du Conseil parlementaire étudiant, en arrière plan, de gauche à droite, Xavier B.Fournier, Charlotte Gravel, Alexis Mecteau, Antony Desfonds, Figo Yassry; en avant plan, de gauche à droite: Laurence Raynauld, Adja Ndiaye, Charles-Antoine Morin, Sophie Desmarais et Charles Hubin.

Selon Tollof Nelson et François Dubé, les deux professeurs qui sont co-responsables du conseil parlementaire étudiant à l’Académie Ste-Thérèse, la politique a sa place dans les écoles.

Par l’entreprise du processus électoral qu’ils ont mis en place, ils accompagnent les élèves dans l'exercice d'une citoyenneté responsable. Ensuite, tout au long de l’année, ils encouragent les élèves à prendre position dans différents débats sociaux et politiques de façon autonome. Le succès de ces initiatives repose avant tout sur l’engagement et la participation des élèves à titre de citoyens-élèves actifs, informés et responsables.

Le directeur général de l’Académie Ste-Thérèse, Martin Landry, procédera à l’assermentation de la 10e législature du Conseil parlementaire étudiant 2021-2022 demain, mardi 19 octobre. Plusieurs invités de marque y assisteront, dont Madame Louise Chabot, députée.