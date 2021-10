Un jeune de Rosemère en vedette au Porc Show

Le futur chef Félix About, originaire de Rosemère, fait partie des 12 étudiants du programme Signature ITHQ Cuisine supérieure qui prendront part au Concours de la relève culinaire Le Porc Show.

Lors de ce concours, qui s’insère dans le partenariat conclut entre Le Porc Show et l’ITHQ, Félix About et son coéquipier auront la mission de concocter des bouchées originales et créatives mettant en valeur deux coupes de porc du Québec, soit les Rib Tips et le carré de porc.

Les équipes qui se tailleront une place dans le top 3 se partageront une bourse de 3 000 $ et la recette des grands gagnants sera dévoilée lors de l’événement du Porc Show qui se déroulera virtuellement le 7 décembre prochain.

En plus de constituer une vitrine pour faire connaître l’excellence d’un produit de chez nous à la relève culinaire, ce partenariat avec Le Porc Show vise à sensibiliser les futurs chefs comme Félix aux réalités de l’industrie alimentaire et à l’offre de produits locaux qui s’offre à eux.

Originaire de Rosemère, Félix travaille présentement au Succeda, un restaurant italien sur le Chemin de la Grande-Côte. Passionné par la nourriture et le réconfort qu’un bon plat peut apporter, Félix a choisi la Formation supérieure en cuisine de l’ITHQ afin de pousser ses talents culinaires au maximum.

Aujourd'hui, 28 octobre, les six équipes devront chacune cuisiner deux plats mettant en valeur les Rib Tips et le carré de porc. Un jury composé de deux groupes de trois juges invités évaluera par la suite les mets pour ainsi désigner les heureux gagnants.