Sainte-Thérèse: le calendrier des collectes 2022  

L’édition décembre-janvier du Magazine Citoyen contiendra le calendrier des collectes pour l’année 2022 en pages centrales.

La livraison est prévue à la fin du mois de novembre et la Ville de Sainte-Thérèse invite les citoyennes et les citoyens à détacher et conserver le calendrier afin de ne rater aucune collecte.

Le calendrier des collectes peut être consulté en tout temps au www.sainte-therese.ca > Environnement > Collectes et matières résiduelles > Calendrier des collectes.

Résidus verts

La dernière collecte de résidus verts aura lieu le 26 novembre prochain. Afin d’être ramassés, les résidus verts doivent obligatoirement se trouver dans des sacs de papier ou dans des contenants munis de couvercle et de poignées. Les sacs en plastique sont interdits.

Bac brun

La collecte du bac brun se fera toutes les deux semaines à compter du vendredi 26 novembre. La première collecte de décembre aura donc lieu le 10 décembre 2021.

Les sacs en plastique, même biodégradables ou compostables, sont interdits dans le bac brun. Ceux-ci peuvent altérer la qualité du compost et complexifier les étapes de traitement. Utilisez des sacs en papier conçus pour la collecte des résidus alimentaires ou du papier journal pour recouvrir le fond de votre minibac de cuisine.

Collectes mécanisées

Seuls les bacs identifiés par le logo de la Ville de Sainte-Thérèse sont vidés lors des différentes collectes mécanisées. Tout autre bac non conforme restera intouché en bordure de rue. De plus, seules les matières se trouvant dans le bac seront ramassées.

Disposition des bacs en bordure de rue

Placez votre bac dans votre entrée privée, les roues vers le domicile, dès 18 h la veille ou avant 7 h le jour de la collecte. Comme l’horaire des camions peut changer sans préavis, en respectant l’horaire vous serez assuré que votre bac soit ramassé. Veillez à ce qu’aucun objet long ne dépasse du bac et qu’aucune voiture ne soit stationnée devant, ce qui l’empêcherait d’être vidé.

Pour toute demande ou question en lien avec les collectes des matières résiduelles, téléphonez à la ligne Info-collectes au 450 434-1440, poste 2500 ou écrivez à [email protected]