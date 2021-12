Jean Comtois nommé à la présidence de la RIPTB

Le maire de Lorraine, Jean Comtois vient d'être nommé à la présidence du conseil d’administration de la Régie intermunicipale de police Thérèse-De Blainville (RIPTB).

Il succède ainsi à Eric Westram, maire de la Ville de Rosemère.

« À titre de nouveau président du conseil d’administration de la Régie de police, j’aimerais témoigner de l’importance que j’accorde au service de proximité, aux partenariats avec les organismes locaux ainsi qu’à la qualité de vie des citoyens des villes de Lorraine, Rosemère, Boisbriand et Sainte-Thérèse. La sécurité sur notre territoire et les services aux citoyens seront au cœur de nos actions et je veillerai, tout au long de mon mandat, à l’actualisation de cette importante mission. Je salue l’excellent travail de mon prédécesseur, le président sortant et maire de Rosemère monsieur Eric Westram, et également celui des employés de notre service de police, qui se dévouent quotidiennement pour offrir à notre population des services de qualité », a déclaré M. Comtois, à la suite de sa nomination