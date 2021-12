Pousser la neige dans la rue est défendu 

Avec l’arrivée de l’hiver, la Ville de Sainte-Thérèse souhaite rappeler à la population thérésienne que la règlementation municipale interdit le déplacement de la neige et de la glace d’une propriété privée sur une voie publique, et ce, même lors des opérations de déneigement.

Pousser la neige dans la rue ou sur les trottoirs ralentit les opérations et diminue la qualité du déneigement. La Ville invite donc les Thérésiennes et les Thérésiens à respecter la règlementation en gardant la neige à l’intérieur des limites de leur propriété. La collaboration de tous est essentielle afin que la circulation sur les routes demeure fluide et sécuritaire.

Rappelons que les propriétaires ont non seulement l’obligation de respecter l’interdiction en vigueur, mais ils doivent également s’assurer qu’elle soit respectée par leurs locataires et leur entrepreneur privé en déneigement. Toute infraction commise à cet effet est passible d’une contravention adressée au propriétaire du bâtiment concerné.

Une autorisation peut être accordée afin de pousser la neige provenant des entrées privées en faveur de la voie publique, et ce, avant le passage des équipes de déneigement. Certaines conditions s’appliquent. Pour obtenir plus de renseignements, les citoyens peuvent communiquer avec le Service de l’urbanisme et du développement durable de la municipalité.