6.5 M $ pour l’amélioration du réseau routier dans Bertrand

La députée de Bertrand, Nadine Girault, vient d'annoncer que le gouvernement du Québec accorde une aide financière de 6 571 633 $ à plusieurs municipalités de la circonscription de Bertrand afin de les soutenir dans l’amélioration de leur réseau routier local.

Cette somme permettra de soutenir la réalisation des projets de Chertsey (2 989 800$), Saint-Donat (299 688$), Val-des-Lacs (2 064 027$), Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson (1 168 487$) et Sainte-Lucie-des-Laurentides (49 631$).

Soucieux de mieux répondre aux besoins spécifiques des différentes régions, le gouvernement du Québec propose une gamme complète d’outils, dont le Programme d’aide à la voirie locale (PAVL), qui permet aux administrations municipales de revitaliser leurs infrastructures locales.

Dans la dernière année, ce sont plus de 6.5 M $ que le gouvernement a octroyé aux municipalités du comté de Bertrand pour lui assurer un réseau routier efficace et sécuritaire, au bénéfice de ses citoyennes et citoyens, et en vue d’assurer sa croissance économique.

« Cet important investissement confirme l’intention de votre gouvernement de bonifier le réseau routier local. L’effet sur la qualité de vie des citoyennes et citoyens de la circonscription de Bertrand sera majeur. Je remercie les élus municipaux pour leur précieuse collaboration dans l’élaboration de ces travaux d’envergure pour notre belle région », a indiqué la députée Girault, par voie de communiqué de presse.