Suspension temporaire des visites pour les hôpitaux de Saint-Jérôme, Saint-Eustache et Sainte-Agathe-des-Monts 

Considérant l’augmentation des cas de COVID-19 dans la région, le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) des Laurentides suspend, dès maintenant, et ce jusqu’au 31 décembre prochain, l’accès aux visiteurs pour les hôpitaux de Saint-Jérôme, Saint-Eustache et Sainte-Agathe-des-Monts, et ce, par mesure préventive.

Jusqu’à nouvel ordre, un seul proche aidant, par jour, sera autorisé pour visiter une personne hospitalisée. L'établissement accompagnera le proche aidant dans l’intégration et dans la compréhension des mesures de prévention et de contrôle des infections.

Cette mesure temporaire émane d’une dérogation des directives ministérielles obtenue par le ministère de la Santé et des Services sociaux. Elle vise à limiter la circulation du virus dans les hôpitaux ciblés et ainsi protéger les usagers et le personnel qui s’efforce de donner quotidiennement des soins de qualité et sécuritaires.

Des mesures d’exception peuvent s’appliquer dans certaines circonstances notamment pour l’accès aux unités de naissance et en soins palliatifs.