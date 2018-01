Martin Thibault et Florence Ferron acceptent la présidence d’honneur du 20e Défi OSEntreprendre Laurentides

L’organisation du Défi OSEntreprendre Laurentides est heureuse d’annoncer que Martin Thibault et Florence Ferron ont accepté avec enthousiasme le mandat de présidents d’honneurs du 20e Défi OSEentreprendre Laurentides.



Martin Thibault qui avait, entre autres, remporté, en 2016, le prix Réussite inc. à l’échelon national, s’est dit enchanté de pouvoir faire la promotion du Défi OSEntreprendre et de l’entrepreneuriat dans la région des Laurentides : « En tant qu'ancien participant à ce concours, je vous assure de sa pertinence. Nous avons besoin de plus d'entrepreneurs pour notre enrichissement collectif en tant que société. » Très impliqué dans l’entreprenariat québécois, monsieur Thibault a vu son entreprise passer de trois employés en 2000, à plus de 180 aujourd’hui dans tout l’Amérique du Nord.



Florence Ferron, exemple de la relève entrepreneuriale familiale et ayant des parents qui ont déjà occupé le poste de président d’honneur, a été très touchée par l’offre. Elle qui n’a pas toujours eu de la facilité à l’école, c’est pourtant à cet endroit que sa fibre entrepreneuriale a pris naissance : « Le seul moyen que j’avais de rester accrochée, s’était en m’impliquant dans tous les comités et tous les événements que je pouvais organiser. J’adorais pouvoir partir d’une idée, et puis qu’ensuite ça devienne du concret, et que mon projet devienne une réalisation dont les autres étudiants pouvaient profiter ». Elle est donc très heureuse de pouvoir inspirer les jeunes à se mobiliser tous ensemble afin que ces derniers puissent, à leur tour, développer leur fibre entrepreneuriale.



Le Chambre de commerce et d’industrie de Mirabel est heureuse d’accueillir un homme et une femme qui inspirent le désir d’entreprendre aux élèves, aux étudiants et aux adultes et qui valorisent ainsi l’identité et le dynamisme de notre région!



Le Défi OSEntreprendre est un grand mouvement québécois qui se déploie et s’enracine aux échelons local, régional et national. Il vise à faire rayonner les initiatives entrepreneuriales pour inspirer le désir d’entreprendre et contribuer à bâtir un Québec fier, innovant, engagé et prospère! Avec son volet Entrepreneuriat étudiant qui se déploie chez les jeunes du primaire jusqu’à l’université, son volet Création d’entreprise qui appuie les nouveaux entrepreneurs et son volet Réussite inc. qui fait rayonner des succès inspirants, il rejoint plus de 40 000 participants annuellement. Pour sa mise en œuvre, il peut compter sur la mobilisation de plus de 350 agents responsables de sa réalisation dans les 17 régions du Québec. Un ingrédient clé de sa réussite!