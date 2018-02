La Ville de Sainte-Thérèse et le Groupement des entreprises de Sainte-Thérèse : Une collaboration fructueuse

Ce jeudi 1er février à l’occasion du déjeuner réseautage du Groupement des Entreprises de Sainte-Thérèse (GEST), la mairesse Sylvie Surprenant a présenté le budget 2018 de la Ville de Sainte-Thérèse aux gens d’affaires de la région. Devenu un rendez-vous annuel pour la communauté d’affaires du Village et les représentants municipaux, cet événement est aussi l’occasion de mettre en lumière le chemin parcouru ainsi que d’établir les prochains jalons d’une collaboration des plus prometteuses.

L’an dernier à pareille date, la mairesse soulignait la réelle synergie entre le GEST et la Ville de Sainte-Thérèse, de même que le travail conjoint à accomplir quant à l’atteinte de buts communs, comme la revitalisation du centre-ville.

Un an plus tard, issu de cette collaboration, le centre-ville peut se vanter d’avoir sa propre identité sous l’effigie du Village. « L’effervescence est palpable au Village de Sainte-Thérèse, et la Ville continuera à poser des gestes pour rendre ce quartier encore plus dynamique et attrayant pour les investisseurs, les commerçants, les résidents et les visiteurs. Pour inviter, il faut être invitant… et ensemble, nous réussirons! », a déclaré la mairesse. En effet, en plus d’un programme de subvention pour la rénovation de façades commerçantes au Village en 2018, la Ville bonifiera également le soutien financier au GEST, qui permettra la création, au cours des prochaines semaines, d’un programme d’accompagnement pour les entreprises thérésiennes.

« D’année en année, nous ressentons de plus en plus les impacts positifs de ces efforts de concertation. Ce dynamisme attire de plus en plus de visiteurs au Village, les activités se multiplient et c’est sans compter les nouveaux commerces qui viennent s’y établir », affirmait Charléric Gionet, président du GEST et propriétaire de l’épicerie fine Les Marchands de bières.

À l’heure actuelle, les efforts sont déjà déployés à l’organisation de la belle saison au Village, notamment avec la deuxième édition du très couru festival Santa Teresa, les séries de spectacles gratuits, la populaire Fête des papilles et d’autres belles surprises.

Finalement, rappelons que le GEST est une aile de la Chambre de commerce et d’industrie Thérèse-De Blainville (CCITB) et regroupe plus d’une soixantaine d’entreprises du Village de Sainte-Thérèse. Son mandat est de favoriser le développement et la caractérisation économique du Village et ultimement de l’ensemble du territoire thérésien en tissant des liens mobilisateurs entre les partenaires économiques et politiques de sa région. La ville de Sainte-Thérèse collabore activement à la réussite du plan d’action du GEST et s’implique pour la promotion et la visibilité de ses entreprises.