Remise à neuf du portail « Français en affaires »!

La Chambre de commerce et d’industrie Thérèse-De Blainville (CCITB) est heureuse de lancer la nouvelle mouture de son portail Web «Français en affaires». Depuis sa mise en ligne en 2011, le portail est devenu un outil de référence en matière de communication pour la communauté d’affaires de la région, du Québec et même de l’autre côté de l’océan. Ce sont ainsi plus de 30 000 visiteurs par mois qui consultent cet incontournable de la langue française.

Pour cette version remise à neuf, la CCITB a créé une toute nouvelle image mettant de l’avant la réalité des entreprises sous le thème «Le français, une affaire d’entrepreneurs». Afin d’en faire la promotion, une campagne publicitaire a aussi été élaborée. Réalisée en collaboration avec l’Aile jeunesse de la CCITB, celle-ci met de l’avant des capsules vidéo avec en vedette, de jeunes entrepreneurs de la région.

En plus de la série de capsules vidéo disponibles en ligne et de la banque d’outils déjà bien garnie, le portail rend maintenant disponible des outils propres à l’utilisation du français sur le Web, que ce soit pour la rédaction de textes pour les médias sociaux ou bien pour les sites Internet des entreprises.

« Nous valorisons grandement l’utilisation du français en entreprise par la mise en place de projets de sensibilisation depuis 2010. La CCITB est au premier plan des besoins des entrepreneurs et nous sommes fiers que cet outil réponde parfaitement à leur réalité, tant par l’ajout de contenu adapté à l’ère du Web qu’à son interface plus dynamique. » mentionne Cynthia Kabis, directrice générale de la CCITB.

Ce portail est une réalisation de la CCITB et est rendu possible grâce à une contribution financière de l’Office québécois de la langue française dans le cadre du programme Le français au cœur de nos ambitions. « Notre objectif est de soutenir la CCITB dans le cadre de ce projet pour augmenter la place du français en tant que langue du travail et des affaires auprès des entreprises québécoises par une meilleure compréhension et une intégration effective des enjeux linguistiques. » mentionne Robert Vézina, président-directeur général de l’Office québécois de la langue française.

Pour de plus amples informations, pour visionner les capsules vidéo ou bien parfaire ses connaissances, il est possible de consulter le portail Web au www.francaisenaffaires.ca