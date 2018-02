Le site Internet de Saint-Colomban fait peau neuve!

Une refonte complète du site Internet de la Ville est en branle depuis les huit derniers mois. Mis en ligne à la mi-décembre en version bêta, le nouveau site de la Ville est maintenant pleinement opérationnel et offre plusieurs nouvelles fonctionnalités ainsi qu’une interface améliorée facilitant la navigation.



« Nous ne pouvons que constater l’essor que prend le numérique dans nos moyens de communication : web, médias sociaux, infolettre et alertes automatisées. Le numérique est devenu le nerf de la guerre de nos communications, explique Maxime Dorais, coordonnateur aux communications et aux relations avec les citoyens. On ne peut plus en 2018 se contenter " d’avoir un site Internet " : notre Ville se devait de se doter d’un site performant et attrayant afin que les citoyens se l’approprient et y trouvent facilement et rapidement ce qu’ils cherchent. La refonte de notre site web, dont la dernière refonte remontait à 2011, nous permet de donner plus qu’un coup de peinture : c’est un réel départ à neuf. Bonne navigation! »



À l’image de ses citoyens

La vidéo d’accueil et les nombreuses photos qui illustrent les différentes sections mettent en scène de vrais résidents de Saint-Colomban qui ont accepté bénévolement d’être modèles. Ce site, la Ville l’a voulu à l’image de sa population!



Navigation optimisée

Le nouveau site est pleinement adaptatif et peut être consulté tout aussi efficacement sur un ordinateur, un téléphone intelligent ou une tablette électronique. Sa structure est organisée pour simplifier l’accès à l’information souhaitée, notamment grâce à un menu optimisé et à un outil de recherche performant.



Calendrier des événements et section Actualités

Plus dynamique, l’accueil du site présente les événements à venir ainsi que les dernières nouvelles de la Ville, et ce, abondamment illustrés. Les visiteurs peuvent également naviguer parmi les événements selon leurs intérêts : conférences, culture, activités pour la famille ou les aînés, etc. grâce à l’outil de recherche intégré.



Bibliothèque : une section plus vivante

Les utilisateurs de la bibliothèque peuvent maintenant découvrir les nouveautés papier et numériques ainsi que les coups de coeur des employés, en plus de pouvoir consulter la couverture des oeuvres ainsi qu’une courte description.



Répertoires des entreprises, artisans et artistes

Le répertoire des entreprises, des artisans et des artistes constitue un réel moteur de recherche pour trouver le service dont vous avez besoin, et ce, à deux pas de chez vous. De la maçonnerie à la poterie en passant par des services informatiques, un seul clic vous sépare maintenant des entrepreneurs locaux.



Un site propulsé par une plateforme ouverte

Saint-Colomban a fait le choix d’une plateforme libre et ouverte, soit WordPress, pour propulser son nouveau site. En plus de bénéficier d’une communauté de développeurs partout dans le monde qui permet au système de gestion de contenu d’évoluer sans que la Ville soit contrainte d’engager des frais en développement, celle-ci regagne toute la liberté souhaitée face à ses fournisseurs en soutien web.



« Le nouveau gestionnaire de contenu permettra à notre équipe aux communications de gagner en efficacité. Une opération qui prenait 15 minutes se réalise maintenant en moins de deux minutes. C’est majeur en termes d’optimisation de nos ressources humaines. Sans compter que nous pensons que plus l’information est facile à trouver, moins les citoyens ressentent le besoin d’appeler à la Ville, ce qui ajoute aux gains en efficacité. Et ce n’est que le début, nous comptons ajouter de nouvelles fonctionnalités pratico-pratiques en cartographie au courant des prochains mois », conclut Maxime Dorais.