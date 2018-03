Vif succès pour la campagne d’adhésion de la CCITB!

Plusieurs entreprises de la région ont été rencontrées lors du mois de février de la Chambre de commerce et d’industrie Thérèse-De Blainville (CCITB). Plus d’une soixantaine d’entreprises ont d’ailleurs adhéré à la CCITB afin de profiter de l’offre promotionnelle et des nombreux avantages offerts.



Les entreprises non membres adhérant durant ce mois bénéficiaient d’une offre promotionnelle intéressante, en plus de la visibilité et des sept activités incluses.



Monsieur Jean-Claude Boies, vice-président chez Boisvert Chevrolet Buick GMC, a été le porte-parole de la campagne d’adhésion de 2018. Tout au long du mois de février, il a invité les entreprises de la région à rejoindre la CCITB.



Un concours Facebook a permis à deux entreprises de gagner une adhésion de 1 an dans le cadre de cette offre promotionnelle de février sous le thème «J’adhère à la CCITB : je bénéficie, je profite, je participe !». Madame Myriam Reeves de RH Solutions et Madame Marie-Douce Bélanger de l’Amie des animaux défavorisés du Québec ont été les heureuses gagnantes.



L’abonnement à la CCITB donne droit à de multiples avantages, dont un réseau d’affaires de 900 membres, l’accès à un programme d’assurance collective, des rabais substantiels auprès de plusieurs fournisseurs, plus d’une cinquantaine d'activités de réseautage, une visibilité exclusive et une multitude de programmes, des services et de l’accompagnement qui répondent aux besoins des entreprises. Les nouveaux membres de la CCITB bénéficient d’un plan d’intégration personnalisé et de l'accompagnement d'un parrain.